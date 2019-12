Esporte Departamento de base tem troca de gestão no Vila Nova Perto da disputa da Copa São Paulo, clube troca dirigentes à frente do setor de formação de atletas

O Vila Nova vai apresentar, na segunda-feira (23), a nova diretoria das categorias de base. Olímpio Jayme Neto, de 24 anos, assumirá o lugar de Ricardo Barbosa, que estava cargo desde o fim do ano passado e também era vice-presidente. Em dois anos, o colorado coleciona mudanças no setor de formação de jogadores. Dessa vez, o motivo é a gestão do presidente Hugo Jorge Brav...