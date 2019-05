Esporte Denunciado, Grêmio será julgado na sexta pelo STJD por injúria racial contra Yony O Grêmio corre o risco de receber multa de até R$ 100 mil e o torcedor identificados proibido de ingressar nos estádios por até 360 dias

O Grêmio foi denunciado pela Procuradoria do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) pela injúria racial de um torcedor do clube contra Yony González na derrota por 5 a 4 para o Fluminense, em 5 de maio, em Porto Alegre, pelo Campeonato Brasileiro. O julgamento do time gaúcho foi marcado para a sexta-feira, sendo que o caso vai ser avaliado pela Quinta Comissão d...