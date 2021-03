Esporte Denúncia e suspensão preventiva: TJD quer punição educativa a Alan Alan Mineiro está suspenso preventivamente por cinco dias e vai encarar julgamento que pode levar a suspensão de até dois anos

O Tribunal de Justiça Desportiva de Goiás (TJD-GO) entende que uma punição ao meia Alan Mineiro, do Vila Nova, por ter cuspido no escudo do Goiás em bandeirinha de escanteio durante clássico terá caráter educacional. Nesta quarta-feira (10), o camisa 10 do Tigre foi suspenso preventivamente por cinco dias e foi denunciado com base em três artigos do Código Brasileiro de J...