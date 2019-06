Esporte Demoliner e indiano perdem e são eliminados de torneio na grama na Turquia

O brasileiro Marcelo Demoliner está fora do ATP 250 de Antalya, disputado em quadras de grama na Turquia e que serve de preparação para Wimbledon, e não conseguiu defender o título da chave de duplas conquistado em 2018. Nesta quarta-feira, ao lado do indiano Divij Sharan, perdeu para o ucraniano Denys Molchanov e o eslovaco Igor Zelenay por 2 sets a 0, com parciais d...