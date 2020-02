Esporte Demolição dá início à nova fase de reforma da Serrinha Segundo o superintendente de Patrimônio do Goiás, Eduardo Júnior, a obra terá início na segunda-feira com a fase de demolição e a entrega está prevista para o mês de junho

Pelo cronograma traçado pelo Goiás, as reformas na Serrinha terão início na próxima segunda-feira (10). Com isso, o clube se despede do estádio em sua atual configuração no jogo de amanhã contra o Goianésia. Ao todo, o time esmeraldino mandou 15 jogos na praça desde janeiro de 2019 - foram 12 vitórias, dois empates e uma derrota. O espaço também serviu de casa para a ...