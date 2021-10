Esporte Demitido pelo Juventude, Marquinhos Santos assume o América-MG O treinador de 42 anos terá contrato válido até maio de 2022

O técnico Marquinhos Santos foi demitido pelo Juventude e, ainda nesta segunda-feira (18), acabou anunciado para o comando do América-MG, que também briga para evitar rebaixamento no Campeonato Brasileiro. O desligamento do time gaúcho ocorreu no dia seguinte à derrota por 3 a 2 para o Grêmio, em duelo direto contra o Z-4. A partida marcou a estreia de Vagner Mancin...