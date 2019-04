Esporte Demitido, Alberto Valentim diz que deixa Vasco de 'cabeça erguida' Treinador comandou a equipe alvinegra desde o ano passado e participou de três finais em 2019 - Taça Guanabara, Taça Rio e Campeonato Carioca

Demitido no vestiário, logo após a derrota para o Flamengo, na final do Campeonato Carioca, no último domingo (21), o técnico Alberto Valentim divulgou nesta segunda-feira (22) uma mensagem nas redes sociais de agradecimento pelos nove meses em que esteve à frente da comissão técnica do time de São Januário. E declarou sair de "cabeça erguida", especialmente por ter p...