Esporte Delegado diz que vai buscar provas em denúncia de racismo em jogo do Vila Nova Assessora de imprensa do Brusque acusou dirigente do Tigre de proferir palavras racistas contra um jogador do clube catarinense

O delegado de polícia Washington da Conceição, responsável para investigar a denúncia de injúria racial no jogo Vila Nova 0 x 3 Brusque-SC, no último sábado (2), no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA), pretende encontrar mais algum tipo de prova material e novas testemunhas que possam ser ouvidas no inquérito que apura se houve racismo, como apontado pela assessora d...