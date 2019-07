Esporte Delegada alega 'ausência de elementos' após não indiciar Neymar por estupro Investigações foram encerradas na segunda-feira e enviadas para o Ministério Público

A delegada Juliana Lopes Bussacos, da 6ª Delegacia de Defesa da Mulher, de Santo Amaro, afirmou não ter encontrado elementos para indiciar Neymar na investigação de estupro envolvendo a modelo Najila Trindade. As investigações foram encerradas nesta segunda-feira e enviadas para o Ministério Público. "Foram juntados aos atos os laudos, a ficha do atendimento médico do h...