Esporte Delegação goiana conquista títulos em duas categorias do Brasileiro de Tiro com Arco Equipe masculina e equipe mista, ambas no Arco Composto, levam ouro na competição, disputada em Maricá, no Rio de Janeiro

A 45ª edição do Campeonato Brasileiro de Tiro com Arco foi realizada no final de semana, em Maricá, no Rio de Janeiro. A delegação goiana, que representa o Goiás Esporte Clube, teve ótimos resultados, incluindo a conquista em duas disputas: equipes masculina e mista, ambas no Arco Composto. O time misto foi formado pela dupla Thiago Pereira e Camila Hikari. No mas...