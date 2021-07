Esporte Delegação do Brasil terá só três representantes na cerimônia de abertura da Olimpíada Chefe da missão e dois porta-bandeiras serão os únicos no evento

O Brasil terá apenas três representantes na cerimônia de abertura da Olimpíada, nesta sexta-feira (23), às 8h (de Brasília), no Estádio Olímpico de Tóquio. Estarão presentes o chefe da missão Marco La Porta, vice-presidente do Comitê Olímpico do Brasil (COB), e a judoca Ketleyn Quadros e o jogador de vôlei Bruninho, porta-bandeiras da delegação. Nem mesmo o pre...