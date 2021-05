Esporte Delegação do Atlético-GO vai tomar 2ª dose da vacina na próxima semana Clube planeja passar em Assunção na volta da viagem a Rosario, na Argentina, para a última partida pela Copa Sul-Americana

O Atlético-GO organiza viagem na próxima semana para que jogadores, funcionários e dirigentes do clube recebam a segunda dose da Coronavac no Paraguai. A equipe faz jogo em Rosario, na Argentina, na terça-feira (25), e, na volta, o plano é passar em Assunção para que a delegação seja imunizada com doses doadas pela Conmebol. A primeira dose foi recebida em 6 de maio e gerou críticas ao clube. "Há a possibilidade de na quarta-feira (26) passarmos em Assunção para toma...