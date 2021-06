Esporte Delegação da Venezuela tem 12 casos de Covid antes de enfrentar Brasil na Copa América, diz DF A possibilidade de um problema maior era conhecida antes do embarque ao Brasil, já que o capitão Tomás Rincón permaneceu isolado em Caracas após um quadro viral

A Secretaria de Saúde do Distrito Federal anunciou neste sábado (12) que 12 integrantes da delegação da seleção de futebol da Venezuela, incluindo jogadores e comissão técnica, foram diagnosticados com Covid-19. A seleção está em Brasília para o jogo marcado contra o Brasil neste domingo (13), às 18h, no estádio Mané Garrincha, pela estreia da Copa América. Em nota, ...