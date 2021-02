Esporte 'Deixamos de levar 3 pontos', lamenta técnico do Atlético-GO após empate com Palmeiras Treinador elogiou postura do time e jogadores como goleiro Kozlinski e zagueiro Oliveira

O Atlético-GO deixou a Allianz Arena, na noite desta segunda-feira (22), com um dos melhores resultados do clube na Série A do Brasileiro. O Dragão retorna para Goiânia com empate, por 1 a 1, diante do Palmeiras, campeão da Copa Libertadores e finalista da Copa do Brasil. O resultado não muda a situação atleticana na competição, mas deixa o clube próximo de superar a ma...