Esporte ‘Deixa o Vila na Série B’, disse torcedor que invadiu o campo, segundo Wesley Matos Por causa da invasão, Vila Nova pode ser julgado no STJD. Pena é de multa e perda de mando de campo: uma a dez partidas

O torcedor que invadiu o gramado do Estádio Serra Dourada, nesta terça (29), após o primeiro gol do Brasil de Pelotas, que abriu a vitória gaúcha de 2 a 0 sobre o Vila Nova, pediu para jogadores colorados não rebaixarem o Tigre à Série C. Gabryel Ravella Ferreira de Queiroz estava na arquibancada Norte da praça esportiva e invadiu o campo aos 36 minutos do 2º temp...