Defesa do Corinthians desanda após vice paulista e é a pior desde 2012

Reconhecido por uma defesa forte que sofre pouquíssimos gols ao longo dos últimos anos, o Corinthians tem sofrido no setor em 2020. O setor foi um dos principais responsáveis pela retomada no Campeonato Paulista, mas desmoronou após o vice no estadual e apresenta os piores números do Corinthians no Campeonato Brasileiro desde 2012. Foram dez gols sofridos nos pr...