Esporte Defesa de Ronaldinho Gaúcho pede mudança para prisão domiciliar no Paraguai Advogados querem que astro e o irmão Assis deixem a cadeia enquanto aguardam os próximos passos do processo por uso de documentos falsos no país

Os advogados de defesa do ex-meia Ronaldinho Gaúcho entraram com um recurso na manhã desta segunda-feira no Paraguai com o pedido para que o pentacampeão mundial e o seu irmão, Assis, deixem a cadeia e passem a cumprir prisão domiciliar em Assunção. O objetivo é que ambos saiam o quanto antes da prisão e depois disso seja negociado uma forma deles retornarem ao Brasil. ...