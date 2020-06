Esporte Defesa de Dudu divulga mais vídeos da confusão entre o jogador e a ex-mulher Ao todo, a defesa do atacante divulgou mais de 20 arquivos de vídeos, principalmente de movimentações na garagem e na entrada do condomínio

A defesa do atacante Dudu divulgou nesta terça-feira mais imagens da discussão entre o jogador do Palmeiras e a ex-mulher Mallu Ohana, que o acusa de agressão. Os vídeos foram captados das câmeras de segurança do prédio onde ocorreu a confusão, na semana passada, e mostram o encontro entre os dois, que estavam acompanhados por outras pessoas. Ao todo, a defesa de...