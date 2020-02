Esporte Defensores do Goiás projetam estreia difícil na Copa do Brasil Nesta quarta-feira (5), time esmeraldino encara o Fast-AM, fora de casa, na 1ª fase do torneio. Com um empate, o clube goiano avança à próxima fase do torneio nacional

O Goiás estreia nesta quarta-feira (5) na Copa do Brasil e, na opinião dos zagueiros Fábio Sanches e Heron, o confronto contra o Fast-AM, às 22h30, na Arena da Amazônia, não será fácil, apesar do favoritismo esmeraldino. Para os defensores, marcar gols e manter o foco na partida serão importantes para o clube goiano avançar de fase no torneio nacional. “Jogo di...