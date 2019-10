O zagueiro e capitão Gilvan reconheceu que o elenco atleticano não tem conseguido dar resposta necessária, em termos de rendimento e resultados, nos últimos jogos. Em três partidas, com nove pontos em disputa, o Dragão obteve só dois pontos. O próximo jogo do Atlético será contra a Ponte Preta, nesta segunda-feira (14), às 20 horas, no Estádio Antônio Accioly.

O capitão atleticano revelou, após empate com Vila Nova , o elenco fará uma reunião para debater o que pode ser feito, nas rodadas finas, para o time conquistar novamente bons resultados. "Marcamos uma reunião entre nós. Vamos nos reunir na concentração, antes do jogo com a Ponte. Temos de dar resposta. Sabemos que estamos precisando de ter atitude, fazer bem nossa parte", frisou o zagueiro do Atlético.

Segundo ele, o resultado não pode cair só na conta do técnico Wagner Lopes, que está perto de completar um ano à frente do time, na terceira passagem. "O Wagner (Lopes) cobra bastante, é bom de grupo. Nós precisamos reagir. Tínhamos gordura, mas ela já está se desgastando. Posso dizer que nosso grupo é unido e temos de reagir. Temos uma decisão segunda-feira e precisamos recuperar nosso bom futebol. Por isso, digo é que preciso ter atitude", frisou Gilvan. Para o defensor, o empate com o Vila Nova "teve gosto" amargo.

Nicolas, lateral esquerdo, reconheceu que o time está em débito. "Não podemos errar mais. É preciso que cada dê o máximo que puder. Temos de ter consciência que precisamos melhorar, corrigir o que estamos errando", apontou Nicolas, que salientou que "no segundo tempo tem ocorrido falhas que não podem ocorrer.

"Temos de rever isso, mas não é momento para desespero. Temos de analisar tudo, mas não podemos nos precipitar. É consertar o que está dando errado", disse Nicolas.