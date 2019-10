Esporte Dedé passará por nova cirurgia no joelho, mas deve voltar a jogar ainda em 2019 Responsável pelo departamento médico do Cruzeiro explicou que procedimento é de pequeno porte

O zagueiro Dedé passará por nova cirurgia no joelho direito. Nesta quarta-feira (23), Sérgio Campolina, responsável pelo departamento médico do Cruzeiro, detalhou a lesão do defensor, explicando ser de pequeno porte, ainda que necessite de operação, mas que lhe dá a possibilidade de voltar a defender o time mineiro ainda nesta temporada. Dedé tem um incômodo no joe...