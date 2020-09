Esporte Decisivo na Copa do Brasil, meia do Atlético-GO espera repetir 'lei do ex' diante do Corinthians Matheus Vargas encerrou ciclo de formação na base do Corinthians

O meia atacante Matheus Vargas, de 24 anos, foi decisivo na classificação do Atlético-GO, à próxima fase da Copa do Brasil, ao marcar o gol da vitória que garantiu o Dragão nas oitavas de final do torneio. Ele fez o gol ao 47 minutos do segundo tempo. Na quarta-feira (30), Matheus Vargas será uma das opções do técnico atleticano, Vagner Mancini, na partida d...