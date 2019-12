Esporte Decisão judicial libera jogador do Vila Nova para assinar com outros clubes Justiça do Trabalho concede liminar para Araujo buscar outros times. Segundo advogado, volante tem 3 propostas

Araujo conseguiu, nesta quarta-feira (4), liberação para assinar com outros clubes. O volante tem contrato com o Vila Nova até fim de 2020, mas decisão da Justiça Trabalhista autoriza o jogador a se transferir para outro time. Segundo o advogado do atleta Beline Barros, Araujo tentou negociar com o Vila Nova, mas nenhuma proposta concreta foi apresentada pelo direto...