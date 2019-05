Esporte Decisão do STJD recoloca Thiago Camilo como vencedor de prova da Stock Car em Goiânia Piloto paulista, que foi pole position na etapa, recebeu punição da Confederação Brasileira de Automobilismo (CBA) horas após o fim da corrida na capital sob a alegação de queima de largada

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) decidiu, na tarde desta sexta-feira (31), suspender, de forma temporária, as punições dadas ao piloto Thiago Camilo na corrida 1 da etapa de Goiânia da Stock Car, fato que o coloca novamente como vencedor da prova no circuito da capital, disputada no último dia 19 de maio. A determinação partiu da Comissão Disciplinar do órg...