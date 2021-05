Esporte Decisão do Paulista começa com clássico brigado e sem gols entre Palmeiras e São Paulo O duelo que decidirá o título estadual de 2021 acontece no próximo domingo (23), às 16h, no Morumbi

Em um clássico tenso e mais disputado do que jogado, Palmeiras e São Paulo não saíram do zero no primeiro jogo da final do Campeonato Paulista, nesta quinta-feira (20), no Allianz Parque. O duelo que decidirá o título estadual de 2021 acontece no próximo domingo (23), às 16h, no Morumbi. Atual campeão, o clube alviverde defende sua conquista e busca a 24ª taça ...