Esporte Decisão com torcida única divide opiniões de diretores O Atlético é favorável à decisão com duas torcidas, enquanto o Goiás não é favorável aos jogos terem duas torcidas na final

O Batalhão de Eventos da Polícia Militar, responsável pela segurança nos jogos disputados no futebol goiano, vai decidir nesta terça-feira (9) se é possível fazer a segurança dos dois jogos da final do Campeonato Goiano com as duas torcidas, de Atlético e Goiás. As equipes se enfrentam dias 14 e 21, no Estádio Olímpico, a princípio, com torcida única. “Amanhã (nesta terça...