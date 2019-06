Esporte Decepção dupla na última divisão do Campeonato Brasileiro Anapolina e Aparecidense perdem em casa e dão adeus à luta pelo acesso. Lobo Guará conhece rival na fase eliminatória

Aparecidense e Anapolina, dois dos três representantes goianos na Série D do Campeonato Brasileiro, chegaram à última, e decisiva, rodada da fase de grupos da competição com chances de classificação, mas decepcionaram, mesmo jogando em casa, e perderam seus jogos. O Iporá, que iniciou a rodada classificado, também perdeu sua partida, mas contou com a sorte no outro duelo ...