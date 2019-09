Esporte Debaixo de gritos de "campeão", Athletico-PR vira e goleia o Fortaleza Furacão fez primeiro jogo na Arena da Baixada após ser campeão da Copa do Brasil

Em clima de festa e debaixo de gritos de "campeão", o Athletico-PR fez bonito no reencontro com a torcida após o título da Copa do Brasil e venceu o Fortaleza, por 4 a 1, de virada, nesta quinta-feira à noite, na Arena da Baixada, pela 21.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após encerrar um jejum de três jogos sem vitórias no campeonato, o Athletico-PR chegou aos ...