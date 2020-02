Esporte De volta, Rafael Vaz tem histórico artilheiro no Goiás Após quase dois meses, zagueiro de 31 anos acertou renovação e defenderá o time esmeraldino em 2020

Rafael Vaz está de volta ao Goiás. Um mês e 18 dias após o fim do seu contrato, o defensor acertou a renovação com o clube esmeraldino para a temporada 2020. Além de ter uma defesa mais sólida - já foi vazada nove vezes em oito partidas -, o time alviverde espera contar com os gols do "zagueiro-artilheiro". Em 49 partidas pelo Goiás, Rafael Vaz marcou sete gols, ...