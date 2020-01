Esporte De volta? Presidente do Atlético-GO admite interesse no atacante Mike Jogador não renovou contrato com o Dragão no final do ano passado, recebeu propostas, mas não definiu seu futuro e está livre no mercado

“Será sempre bem-vindo”, desta forma o presidente Adson Batista admitiu que o atacante Mike pode retornar ao Atlético. O jogador de 26 anos ainda não definiu seu futuro, após não ter renovado contrato com o Dragão em 2019 e o dirigente não descarta retorno do atleta. No ano passado, Mike foi o principal artilheiro do Atlético-GO na temporada 2019. Em 54 partidas, por Ca...