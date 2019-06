Esporte De volta, Moraes tem dupla concorrência no Dragão Titular no início do ano, lateral esquerdo quer recuperar espaço e espera chance no clássico com Vila Nova, dia 13 de julho

Moraes começou a temporada como titular do Atlético. Estava fazendo bons jogos, mas teve uma contusão e perdeu posição para o recém-contratado, Nicolas. Agora, recuperado de lesão (fratura no quinto metatarso do pé esquerdo) e cirurgia que o tirou do time desde o polêmico clássico com o Vila Nova, no Estádio Antônio Accioly), Moraes vê outro concorrente chegando devaga...