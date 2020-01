Esporte De volta, Lucão nega arrependimento de ter saído do Goiás Jogador explicou que decidiu deixar o clube esmeraldino para fazer “pé-de-meia”, celebra retorno e comenta sobre disputa pela titularidade com Rafael Moura

Lucão, conhecido por ser o atacante do break-dance, está oficialmente de volta ao Goiás. Após sucesso pela equipe esmeraldina, em 2018, o jogador de 28 anos passou pelo futebol do Kuwait e pelo Fluminense. A decisão de deixar o clube alviverde foi para “fazer um pé-de-meia”, de acordo com o jogador que nega arrependimento de ter saída do time goiano. “Futebol é assim...