Esporte De volta após polêmica, Icardi marca e Inter de Milão goleia o Genoa no Italiano Atacante argentino, de volta após 50 dias treinando afastado, foi titular e fez de pênalti o segundo gol da equipe

Afastado das últimas dez partidas da Inter de Milão por conta de um desentendimento com a direção do clube, Mauro Icardi retornou à equipe nesta quarta-feira (3) e balançou as redes na goleada do time sobre o Genoa por 4 a 0, fora de casa, pela 30.ª rodada do Campeonato Italiano. O atacante argentino, de volta após 50 dias treinando afastado, foi titular e fez de pê...