Esporte De volta após acesso com Londrina, atacante quer espaço no Goiás Samuel, de 21 anos, será aproveitado na partida contra o Goianésia e planeja conquistas no futuro com a camisa esmeraldina

Para enfrentar o Goianésia pela última rodada da primeira fase do Campeonato Goiano, o Goiás deve ter em campo um time recheado de reservas e garotos oriundos das categorias de base do clube. Será mais uma oportunidade para o atacante Samuel, de 21 anos, que retornou de empréstimo após conquistar acesso à Série B com o Londrina. Samuel começou a jogar no Goiás aos 15...