Esporte De volta ao topo! Após cinco anos, Atlético volta a conquistar o Goianão em final contra o Goiás Dragão celebra 14º título estadual de sua história e evita penta alviverde. Equipe rubro-negra volta a vencer o Goiás, desta vez por 1 a 0, no Estádio Olímpico. Na ida, o time goleou o rival por 3 a 0

O Atlético é campeão goiano de 2019. O clube rubro-negro confirmou a conquista do seu 14º título estadual na história, após vencer, novamente, o Goiás na decisão do Campeonato Goiano. Neste domingo (21), Dragão venceu o rival esmeraldino por 1 a 0, gol do meia Matheus aos 55 minutos do 2º tempo. No agregado, o Atlético bateu o Goiás por 4 a 0 - no jogo de ida, venceu o rival por 3 ...