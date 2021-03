Esporte De volta ao time titular do Goiás, Tadeu deixa futuro nas mãos da diretoria Goleiro avalia que foco está na permanência na Serrinha, mas não se oporia a uma possível saída

De volta à condição de titular no gol do Goiás após a lesão de Marcelo Rangel, o goleiro Tadeu colocou nas mãos da diretoria esmeraldina seu futuro. O jogador não descarta sair da equipe, mas destacou que o objetivo é fazer o melhor em pelo clube. Tadeu tem contrato com o Goiás até o fim de 2023, mas perdeu a titularidade na posição nas rodadas finais da Série A de 2...