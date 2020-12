Esporte De volta ao OBA, Vila Nova faz discurso de tranquilidade e concentração Alvirrubro abre a sequência decisiva neste sábado (2), diante do Brusque-SC, às 17 horas,

O Vila Nova inicia 2021 em ritmo de decisão na Série C do Brasileiro e da busca pelo principal objetivo traçado no clube no começo de 2020 - o acesso à Série B. Para conseguir isso, há consciência entre os vilanovenses de que o time precisa vencer os dois jogos seguintes, na volta ao local onde a equipe foi mandante na maioria dos jogos do torneio nacional, o Estádio Onési...