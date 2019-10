Esporte De volta ao Botafogo, Valentim é apresentado e diz que meta é evitar rebaixamento Valentim trocou o Avaí pelo time alvinegro após a demissão de Eduardo Barroca, que acertou com o Atlético-GO

De volta ao Botafogo, clube pelo qual conquistou o título do Campeonato Carioca em 2018, Alberto Valentim foi apresentado nesta segunda-feira, no Engenhão, como sucessor de Eduardo Barroca. O treinador destacou a meta de evitar o rebaixamento no Campeonato Brasileiro, sendo que no momento o time ocupa o 13º lugar, com 30 pontos, cinco acima da zona da degola. Só depois d...