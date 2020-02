Esporte De volta ao Atlético-MG, Diego Tardelli é recepcionado com festa pela torcida

Diego Tardelli chegou em Belo Horizonte na manhã deste sábado e foi recepcionado com festa. Centenas de torcedores do Atlético Mineiro se aglomeraram no Aeroporto Internacional de BH, em Confins, para receber o ídolo, que dará início à sua terceira passagem pelo clube mineiro. Tardelli desembarcou com atraso, o que não freou a empolgação dos torcedores. Depois de pou...