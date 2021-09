Esporte De volta ao Atlético-GO, Zé Roberto reconhece fase ruim da equipe Dragão recebe o time mato-grossense, que faz boa campanha na Série A e é comandado por Jorginho

O atacante Zé Roberto retorna ao Atlético-GO domingo (26), diante do Cuiabá, em partida que é tratada como decisiva após sete rodadas sem vitória em casa. O artilheiro atleticano entende que a fase do time não é boa. "Acho que todos nós precisamos melhorar, viemos de um momento não tão bom, de turbulência", reconhece o goleador atleticano na Série A com cinco gols e...