Esporte De volta à Vila Belmiro, Pará promete repetir conquistas da 1ª passagem no Santos Lateral assinou contrato até o final de 2020

Campeão da Copa Libertadores (2011), Copa do Brasil (2010) e Campeonato Paulista (2010, 2011 e 2012), quando atuou pelo Santos entre 2008 e 2012, o lateral-direito Pará foi apresentado nesta segunda-feira, no CT Rei Pelé, em Santos, como novo reforço do time da Vila Belmiro e promete aumentar ainda mais o seu currículo de conquistas. "Chego mais experiente. Saí para um...