Esporte De volta à Inglaterra, Mourinho diz assumir Tottenham ‘emocionalmente mais forte’ Português é o substituto do demitido Mauricio Pochettino e foi apresentado nesta quinta-feira pelo clube de Londres

Após duas passagens pelo comando do Chelsea e uma última à frente do Manchester United, encerrada em dezembro do ano passado, José Mourinho está de volta ao futebol inglês para dirigir o Tottenham. Oficializado na última quarta-feira como substituto do demitido Mauricio Pochettino, o treinador português foi apresentado nesta quinta-feira pelo clube de Londres e disse...