Esporte De volta à elite, Itumbiara cogita plano B para mandar partidas Impasse na definição de tempo para cessão de estádio pode levar tricolor a jogar em outra cidade

Vice-campeão da Divisão de Acesso do Estadual 2020, o Itumbiara retorna ao Goianão 2021 e ainda não sabe onde será mandante nos jogos. A incerteza ocorre por divergências entre a empresa gestora do clube, a Soccer Stars, e a prefeitura de Itumbiara. A duas semanas do começo do Estadual, as duas partes não conseguiram chegar a um acordo quanto ao período de cessão para ...