Esporte De virada, Vila Nova vence o Fluminense e avança nos Aspirantes Time colorado fez 2 a 1 na equipe carioca e está classificado à 2ª fase da competição Sub-23

O Vila Nova venceu, de virada, o Fluminense e se classificou à 2ª fase do Brasileiro de Aspirantes. A partida foi disputada no Estádio de Laranjeiras, nesta quinta-feira (19), e terminou com vitória do Tigre por 2 a 1. Cassini abriu o placar para o time da casa, mas João Pedro e Anderson anotaram os tentos do triunfo colorada no Rio de Janeiro. Com o resultado, o Vila Nova t...