Esporte De virada, Vila Nova vence o Ceará e segue com chance de classificação Time colorado bateu o Vozão, por 2 a 1, nesta quinta-feira (17), no OBA e decide se avança às semifinais na última rodada do Grupo C

O Vila Nova venceu, de virada, o Ceará, nesta quinta-feira (17), pela 5ª rodada da 2ª fase do Brasileiro de Aspirantes. De pênalti, Wesley abriu o placar para o Vozão, aos 20 minutos da etapa inicial, mas Igor e Gaúcho construíram o triunfo colorado, com gols aos 33 minutos do 1º tempo e 45 minutos do 2º tempo, respectivamente. Com o resultado, o Vila Nova permanece na 3...