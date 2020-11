Esporte De virada, Vila Nova vence a primeira no Brasileiro de Aspirantes Fora de casa, time colorado derrota o RB Bragantino, por 3 a 2, e encerra sequência de empates

De virada, depois de ter visto o adversário abrir 2 a 0 no placar, o Vila Nova conquistou na tarde deste domingo (1º) a primeira vitória no Campeonato Brasileiro de Aspirantes. A equipe vilanovense venceu o Red Bull Bragantino-SP por 3 a 2 em jogo disputado no Centro de Formação de Atletas RBB, em Jarinu-SP, com os três gols marcados no segundo tempo. Com isso, ...