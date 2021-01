Esporte De virada, Vila Nova goleia o Remo e encaminha tri da Série C Em tarde inspirada coletivamente, o Tigre fez 5 a 1 no Leão e deu importante passo para a conquista de mais um título da competição nacional

O Vila Nova encaminhou a conquista do terceiro título da Série C. Neste sábado (23), no OBA, o time colorado goleou o Remo, de virada, por 5 a 1, e pode perder por até três gols de diferença no jogo da volta para ser campeão da competição nacional na temporada 2020. Talles (duas vezes), Alan Mineiro e Henan (duas vezes) marcaram os gols do Tigre depois que Gilberto Ale...