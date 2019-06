Esporte De virada, Ucrânia faz 3 a 1 na Coreia do Sul e fatura Mundial Sub-20 pela 1ª vez Foi o quarto título seguido de uma equipe europeia no torneio (Inglaterra, Sérvia e França foram campeãs nas edições anteriores)

A Ucrânia conquistou seu primeiro título do Mundial Sub-20 ao derrotar a Coreia do Sul, de virada, por 3 a 1 na tarde deste sábado (15), em Lodz, na Polônia. O atacante Supriaha foi o herói do jogo decisivo, ao marcar duas vezes e garantir o triunfo para a equipe do leste europeu. Foi o quarto título seguido de uma equipe europeia no torneio (Inglaterra, Sérvia e Fr...