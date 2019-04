Esporte De virada, seleção feminina perde da Espanha e soma a oitava derrota consecutiva Esse é o primeiro de dois amistosos da equipe brasileira como preparação para a disputa do Mundial da França

A seleção brasileira feminina de futebol perdeu de virada para a Espanha por 2 a 1, nesta sexta-feira, no estádio Vicente Sanzem, na cidade de Don Benito, no primeiro de dois amistosos em solo espanhol como preparação para a disputa do Mundial da França, entre 7 de junho e 7 de julho deste ano. Mãos o momento não é bom, já que essa foi a oitava derrota consecutiva da e...