Esporte De virada, Osaka supera Azarenka e vai à 3ª rodada de Roland Garros Na terceira rodada, Osaka vai encarar a checa Katerina Siniakova, que despachou a grega Maria Sakkari também por 2 a 1, com parciais de 7/6 (7/5), 6/7 (8/10) e 6/3

Em mais um duelo sofrido em Roland Garros, a japonesa Naomi Osaka precisou buscar a virada para superar a experiente bielo-russa Victoria Azarenka por 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 7/5 e 6/3, em 2h50min de confronto. O triunfo desta quinta-feira (30) levou a número 1 do mundo à terceira rodada do Grand Slam francês. Osaka já havia tido dificuldades na estreia,...